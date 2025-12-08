HUOP oferece atendimento gratuito para prevenção do câncer de pele

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) realizará neste sábado (13) atendimentos gratuitos para prevenção do câncer de pele. A ação faz parte da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Pele, promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Os atendimentos acontecerão das 9h às 15h no ambulatório do hospital, por ordem de chegada e com vagas limitadas.

A expectativa é atender cerca de 200 pacientes ao longo do dia. A campanha é focada exclusivamente na avaliação de lesões suspeitas de câncer de pele, não realizando atendimentos para outras condições dermatológicas. Ao chegar, o paciente passa por triagem e em seguida é avaliado por dermatologistas e residentes da especialidade. Aproximadamente 80 profissionais estarão envolvidos na ação.

A médica dermatologista Paula Hitomi Sakiyama Luconi, coordenadora da campanha em Cascavel, ressalta a importância da iniciativa: “O câncer de pele é o tipo mais comum no Brasil e, quanto mais cedo for identificado, maiores são as chances de cura. A campanha permite que a população receba orientação e avaliação especializada de forma gratuita e acessível”.

Esta ação faz parte de um movimento nacional que, desde 1999, já realizou mais de 600 mil atendimentos e identificou mais de 75 mil casos de cânceres cutâneos. Em 2023, mais de 100 postos em todo o país participam da mobilização.

Serviço

Data: sábado, 13 de dezembro

Horário: 9h às 15h

Local: Ambulatório do HUOP

Atendimento gratuito, por ordem de chegada

Vagas limitadas