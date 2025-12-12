Hospital Municipal de Tamarana é reinaugurado após reforma de R$ 1,3 milhão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Hospital Municipal São Francisco, em Tamarana, norte do Paraná, foi reinaugurado nesta sexta-feira (12) após uma ampla reforma. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) investiu R$ 1,3 milhão na modernização da unidade, que atende a população local há 35 anos.

A reforma incluiu a substituição de portas, janelas, pisos e azulejos, além da modernização das redes elétrica e hidráulica. O telhado, forros, rufos e calhas também foram renovados, assim como as pinturas interna e externa. As melhorias visam proporcionar mais conforto e segurança para pacientes e profissionais de saúde.

Construído em 1988, o Hospital São Francisco é uma referência para os moradores de Tamarana. A prefeita Luzia Suzukawa destacou a importância da revitalização para a comunidade: “Ter este espaço modernizado e acolhedor é uma conquista enorme para todos”.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que o investimento na estrutura hospitalar reflete o compromisso com a saúde dos cidadãos paranaenses. A reinauguração contou com a presença de autoridades locais, trabalhadores da saúde e lideranças comunitárias.