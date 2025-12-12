Saúde

Hospital Municipal de Tamarana é reinaugurado após reforma de R$ 1,3 milhão

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 12/12/25 18h07
SESA

O Hospital Municipal São Francisco, em Tamarana, norte do Paraná, foi reinaugurado nesta sexta-feira (12) após uma ampla reforma. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) investiu R$ 1,3 milhão na modernização da unidade, que atende a população local há 35 anos.

A reforma incluiu a substituição de portas, janelas, pisos e azulejos, além da modernização das redes elétrica e hidráulica. O telhado, forros, rufos e calhas também foram renovados, assim como as pinturas interna e externa. As melhorias visam proporcionar mais conforto e segurança para pacientes e profissionais de saúde.

Construído em 1988, o Hospital São Francisco é uma referência para os moradores de Tamarana. A prefeita Luzia Suzukawa destacou a importância da revitalização para a comunidade: “Ter este espaço modernizado e acolhedor é uma conquista enorme para todos”.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, afirmou que o investimento na estrutura hospitalar reflete o compromisso com a saúde dos cidadãos paranaenses. A reinauguração contou com a presença de autoridades locais, trabalhadores da saúde e lideranças comunitárias.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.