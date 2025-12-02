Hospital Itamed recebe R$ 9,3 milhões por atendimentos extras em Foz do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Hospital Itamed, em Foz do Iguaçu, receberá R$ 9.372.545,37 da Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) por atendimentos adicionais de Alta Complexidade Ambulatorial. O repasse, autorizado nesta segunda-feira (1º), cobre 47.629 procedimentos realizados entre setembro de 2023 e agosto de 2025, superando em 21.344 o número contratualizado.

O Itamed é referência em oncologia, cardiologia e cirurgia cardiovascular na região Oeste do Paraná. Embora não seja uma unidade própria do Estado, o hospital integra a Rede Estadual de Alta Complexidade, atendendo pacientes pelo SUS de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e outros municípios da macrorregião.

O reforço financeiro visa garantir a continuidade dos serviços especializados oferecidos à população da 9ª Regional de Saúde. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou a importância do hospital para a região: ‘Ao reconhecer esse volume adicional de procedimentos, garantimos que o atendimento continue acontecendo com qualidade, segurança e sem interrupções’.

Fábio de Mello, secretário municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, ressaltou que o aporte ‘recompõe o teto de procedimentos e garante que o hospital continue entregando o padrão de qualidade que a população precisa’, especialmente nas áreas de oncologia e cardiologia.