Hospital do Câncer de Londrina receberá R$ 5 milhões em investimentos

O Hospital do Câncer de Londrina (HCL) receberá mais de R$ 5 milhões em investimentos do Governo do Estado do Paraná, através da Secretaria da Saúde (Sesa). O anúncio será feito nesta sexta-feira (12), às 8h30, no anfiteatro do próprio hospital.

Os recursos serão destinados ao fortalecimento da assistência oncológica e ampliação da capacidade de atendimento à população da região. O pacote de investimentos inclui a aquisição de equipamentos essenciais para a qualificação do cuidado aos pacientes, como aparelhos de ultrassom, monitores multiparamétricos e ventiladores pulmonares.

A iniciativa visa melhorar a infraestrutura e os serviços oferecidos pelo Hospital do Câncer de Londrina, beneficiando diretamente os pacientes que necessitam de tratamento oncológico na região. O evento de anúncio dos investimentos ocorrerá no Anfiteatro do HCL, localizado na Rua Lucilla Ballalai, 212, no Jardim Petrópolis.