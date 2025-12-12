Hospital do Câncer de Londrina recebe R$ 5 milhões para novos equipamentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) autorizou nesta sexta-feira (12) o repasse de mais de R$ 5 milhões para o Hospital do Câncer de Londrina (HCL), no Norte do Paraná. O investimento será aplicado na aquisição de novos equipamentos essenciais, como aparelhos de ultrassom, monitores multiparamétricos e ventiladores pulmonares.

Os recursos visam ampliar a assistência especializada e qualificar o atendimento oncológico oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região. O HCL atende pacientes de mais de 160 municípios, sendo um dos principais centros de cuidado oncológico do estado.

Além deste repasse, foi anunciado no último mês um investimento de R$ 60 milhões para a construção de um novo bloco no hospital. A nova estrutura terá 15,8 mil metros quadrados, distribuídos em 14 pavimentos, com expectativa de que o HCL passe também a ser referência regional na realização de transplantes de medula óssea.

Os novos equipamentos e a futura ampliação da estrutura física visam fortalecer o diagnóstico, o tratamento e o cuidado dos pacientes que dependem do SUS para tratamento oncológico na região de Londrina e Norte do Paraná.