Hospital do Câncer de Londrina recebe R$ 5 milhões para novos equipamentos

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
12/12/25

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) autorizou nesta sexta-feira (12) o repasse de R$ 5 milhões para o Hospital do Câncer de Londrina (HCL), no Norte do Paraná. O investimento será aplicado na compra de equipamentos essenciais como aparelhos de ultrassom, monitores multiparamétricos e ventiladores pulmonares.

Os novos equipamentos visam ampliar a segurança e eficiência dos procedimentos clínicos realizados na unidade, que atende pacientes de mais de 160 municípios pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O HCL é referência regional em atendimento oncológico.

Segundo a diretora executiva do HCL, Mara Rossival, o investimento chega em momento importante para o hospital. “Cada novo equipamento representa mais precisão no diagnóstico, mais qualidade no tratamento e mais conforto para os nossos pacientes”, afirmou.

No último mês, foi anunciado um investimento adicional de R$ 60 milhões para a construção de um novo bloco no HCL. A estrutura terá 15,8 mil metros quadrados distribuídos em 14 pavimentos, com expectativa de que o hospital passe a ser referência regional também na realização de transplantes de medula óssea.

