Hospital de Pinhais realiza 491 atendimentos obstétricos em 10 dias

O Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco, inaugurado no início de dezembro em Pinhais, Paraná, realizou 491 atendimentos obstétricos e 28 partos nos primeiros dias de funcionamento. A nova unidade hospitalar conta com 90 leitos, sendo 20 de UTI, e recebeu investimento de R$ 126 milhões.

O hospital, que tem foco principal no atendimento neonatal, foi construído em um modelo de Parceria Público-Privada (PPP). Parte dos recursos foi captada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), com apoio do Governo do Estado. Para o custeio da instituição, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) repassou R$ 5 milhões e fará um aporte mensal de R$ 1,8 milhões nesta primeira fase.

A estrutura de 14,2 mil metros quadrados inclui centro cirúrgico, salas obstétricas, leitos de recuperação pós-anestésica, centro para partos normais, pronto socorro obstétrico e ambulatório. O hospital também oferece serviços de diagnóstico por imagem, tomografia, raio-X, endoscopia e colonoscopia.

O atendimento é 100% voltado para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Além de gestantes, a unidade realiza exames eletivos, atendimentos de urgência e internações clínicas de pacientes encaminhados da UPA de Pinhais.

O Hospital e Maternidade Municipal Papa Francisco substitui o Hospital Nossa Senhora da Luz de Pinhais, que tinha baixa capacidade de atendimento. A nova unidade visa reduzir a necessidade de deslocamento de pacientes de alto risco para outros municípios da região metropolitana de Curitiba.