Hospital da UEPG realiza cirurgia inédita de endoscopia de coluna pelo SUS

O Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HU-UEPG) está realizando, pela primeira vez, cirurgias endoscópicas de coluna pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A nova tecnologia promete recuperação mais rápida e menos dor para pacientes com problemas como hérnia de disco, estenose de canal lombar e estenose foraminal.

O procedimento utiliza um endoscópio – tubo fino com câmera e luz – para realizar uma cirurgia minimamente invasiva. A técnica envolve uma pequena incisão de 1 a 2 centímetros, com auxílio de raio-X para localização precisa. Segundo o médico Luiz Henrique Cardoso Pereira, isso resulta em menor lesão muscular e retirada reduzida de osso, acelerando a recuperação e diminuindo riscos de complicações futuras.

O chefe da neurocirurgia do HU, Fabio Alex Fonseca Viegas, destaca os benefícios para os pacientes: “Menor corte e cicatriz reduzida, menos dor no pós-operatório, recuperação rápida, alta hospitalar precoce e retorno ágil às atividades diárias”. Ele ressalta que a equipe de neurocirurgiões altamente especializados oferece um padrão de excelência técnica raramente visto no serviço público.

A diretora-geral dos HUs, Fabiana Postiglione Mansani, enfatiza que a nova técnica demonstra o avanço em complexidade, tecnologia e capacitação das equipes médicas. Já o diretor técnico, Marcelo Young Blood, aponta que todos se beneficiam: cirurgiões, pacientes e o próprio SUS, com internações mais curtas e reabilitação mais rápida.

A oferta dessa tecnologia em um hospital 100% SUS é considerada um marco. A técnica foi incorporada ao rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) em 2021, garantindo acesso também a pacientes de planos de saúde quando houver indicação médica.