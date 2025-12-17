Hospital Cemil em Umuarama amplia atendimento com investimento estadual

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Hospital Cemil, em Umuarama, no Noroeste do Paraná, inaugurou nesta quarta-feira (17) uma reforma e ampliação que recebeu investimento de R$ 7,6 milhões da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). A obra resultou na ampliação da capacidade de atendimento, modernização da estrutura física e qualificação dos serviços prestados à população.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior, presente na inauguração, anunciou um novo aporte de R$ 40 milhões do Estado para uma segunda etapa de ampliação. Esse investimento permitirá que o hospital dobre sua capacidade atual de atendimentos a pacientes do SUS, com a construção de uma nova torre de leitos e centro cirúrgico.

A obra recém-concluída incluiu a implantação de um novo pronto-socorro, ampliado em 579 metros quadrados, com novos consultórios médicos e uma sala específica para exames de endoscopia. O hospital dobrou o número de leitos de emergência e aumentou em 50% os leitos de observação, permitindo cerca de 4 mil atendimentos adicionais por ano.

Além disso, a reforma incluiu uma nova ala de enfermagem e uma unidade de atendimento a Acidente Vascular Cerebral (AVC), ocupando uma área total de 1.174 metros quadrados. O número de leitos de enfermaria foi ampliado de 45 para 55, sendo 10 exclusivos para atendimento de AVC isquêmico.

O Hospital Cemil é referência para 19 municípios da região e destina 70% de sua capacidade de atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS). Anualmente, realiza cerca de 43 mil atendimentos de urgência, emergência e ambulatório, além de 12,6 mil internações e 7,8 mil cirurgias.

O novo aporte de R$ 40 milhões anunciado prevê a construção de uma área com aproximadamente 8.645 metros quadrados. O projeto inclui 20 novos leitos de UTI, oito salas cirúrgicas, 69 novos leitos de enfermaria, um Hospital Dia e um heliponto, fortalecendo o papel do Cemil como referência regional em saúde.