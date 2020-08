Uma bizarra cena chamou a atenção da Polícia Militar de Cambé, no norte do estado, na madrugada desta sexta-feira (7). Por volta das 4h20 da manhã, um homem vestido com roupa de alumínio foi preso em flagrante ao tentar arremessar celulares, carregadores e drogas para dentro da delegacia da cidade.

Coberto com manta térmica da cabeça aos pés, o homem de 28 anos pensou que poderia burlar o sistema de alarme do Fórum da cidade, no terreno que fica ao lado da delegacia. Ele esqueceu, porém, que a “suposta capa da invisibilidade” poderia chamar atenção na madrugada.

O suspeito estava com uma mochila e uma garrafa pet enrolada em fita crepe. Foram encontrados 17 celulares, carregadores, 1,8 quilo de maconha, 14 gramas de cocaína e seis gramas de crack. Ele foi preso em flagrante e encaminhado direto para a delegacia, há poucos metros de onde foi encontrado. O homem poderá responder por tráfico de drogas e associação ao tráfico.

