Um homem que ficou paraplégico após tomar um choque elétrico em 2016 processou a Companhia Paranaense de Energia (Copel) e ganhou. Segundo juízo, o acidente ocorreu em um terreno rural do município de São José da Boa Vista, no interior do Paraná, quando uma colheitadeira enroscou em um cabo de fibra óptica.

Ao tentar retirá-lo do equipamento agrícola, o homem recebeu a descarga elétrica e foi arremessado do alto da máquina, que possuía mais de 3 metros de altura. Além da fratura na coluna vertebral, o homem teve o pulmão perfurado, queimadura na mão direita e fratura no pé esquerdo.

Segundo o Tribunal de Justiça do Paraná, na ação o homem alegou que a fiação instalada pela Companhia estava abaixo da altura padrão para um terreno rural. ele pleiteou indenização por danos morais, estéticos e materiais, além de pensão vitalícia, fornecimento de cadeira de rodas motorizada e adaptação da residência para que pudesse circular com o equipamento de auxílio à mobilidade.

Em 1º grau de jurisdição, a magistrada entendeu que houve responsabilidade da Copel por falta de manutenção da fiação elétrica. “Os resultados da perícia apontaram que a altura da rede de fibra óptica estava a 3,46 metros do solo, portanto, abaixo do especificado (4,5 metros), isso, mesmo após o acidente e a alegada regularização”, destacou a sentença. Porém, a decisão apontou que a vítima também contribuiu para o acidente.

Por isso, a juíza condenou a Copel ao pagamento das despesas médicas já comprovadas pelo autor; de danos morais no valor de R$ 120 mil; danos estéticos de R$ 56 mil. Além disso, a Companhia deveria custear 70% do valor de uma cadeira de rodas convencional. Os demais pedidos foram rejeitados e a liminar que, em caráter de urgência, concedeu uma pensão à vítima foi revogada.

Recorreu

O homem recorreu da decisão e, um novo acórdão determinou que a Copel custeie 70% do valor da cadeira de rodas motorizada solicitada pela vítima e, além disso, pague pensão mensal vitalícia ao homem no valor de R$ 1.311,80. Este montante leva em conta o dano material sofrido pelo autor da ação e a redução de sua capacidade para o trabalho. O processo está registrado com o número 0000550-72.2016.8.16.0176.