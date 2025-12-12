Homem é condenado a 45 anos por matar a própria filha de 5 meses

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Tribunal do Júri de Palotina, no Oeste paranaense, proferiu sentença nesta quinta-feira (11/12) que abalou a pequena cidade de Maripá e toda a região. Um homem paraguaio de 23 anos foi condenado a 45 anos e 10 meses de reclusão pelo assassinato da própria filha, um bebê de apenas cinco meses.

O crime, que ocorreu em 13 de julho deste ano, deixou a comunidade em estado de choque. Conforme a denúncia apresentada pela 1ª Promotoria de Justiça de Palotina, o pai agrediu a bebê com socos que causaram fratura no crânio e levaram à morte da criança.

Durante o julgamento, o Ministério Público sustentou que o homicídio foi cometido por motivo fútil – o homem rejeitava a filha e a agrediu porque ela chorava. A acusação também apontou o emprego de meio cruel nas agressões e o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que pela pouca idade não tinha qualquer capacidade de reação.

A Promotoria argumentou ainda que o crime foi praticado por razões de sexo feminino, em contexto de violência familiar e doméstica. O fato de a vítima ser descendente do acusado e ter menos de 14 anos também pesou na denúncia.

O Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese apresentada pela acusação. Além da pena de reclusão, o homem foi condenado a pagar R$ 30 mil aos familiares da vítima como indenização.

O réu, que já estava detido desde o crime, permaneceu preso para o cumprimento imediato da pena.