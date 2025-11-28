Hemepar recebe novos equipamentos para modernizar Hemorrede do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) recebeu 32 novos equipamentos de alta tecnologia nesta sexta-feira (28). A entrega simbólica foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) e o Ministério da Saúde. O investimento de R$ 4,8 milhões, parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), visa modernizar a Hemorrede estadual, aumentar a capacidade de armazenamento e melhorar a qualidade do plasma sanguíneo.

Os equipamentos incluem blast freezers, ultrafreezers e freezers, essenciais para o congelamento ultrarrápido e armazenamento do plasma em temperaturas abaixo de -30ºC. Isso preserva as proteínas do plasma e garante sua integridade para uso seguro. Dois desses equipamentos já estão em Curitiba, com previsão de entrega dos demais até abril de 2026.

A modernização fortalece a capacidade da Hemorrede e amplia a oferta de plasma para a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). O plasma é matéria-prima para medicamentos estratégicos do Sistema Único de Saúde (SUS), como fatores de coagulação, albumina e imunoglobulina.

Cinco unidades do Hemepar qualificadas para envio de plasma à Hemobrás serão beneficiadas: Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu. A expectativa é um aumento inicial de pelo menos 30% no aproveitamento do plasma, melhorando o atendimento a pacientes críticos.

Apesar da modernização, autoridades de saúde ressaltam que a doação de sangue continua sendo fundamental. O Hemepar de Curitiba atende em média 200 doadores por dia, produzindo 179 hemocomponentes. A iniciativa também visa reduzir a dependência de importações e avançar na soberania sanitária do Brasil no setor de hemoderivados.