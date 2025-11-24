Hemepar promove ações especiais no Dia Nacional do Doador de Sangue

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) realiza nesta terça-feira, 25 de novembro, uma programação especial em suas 23 unidades para celebrar o Dia Nacional do Doador de Sangue. As ações incluem decoração temática, lanches diferenciados e acolhimento especial aos doadores.

Na unidade de Curitiba, haverá uma solenidade às 10h para homenagear os doadores mais assíduos, seguida de uma apresentação do Coral da Copel às 15h. O Hemepar coletou 189.028 bolsas de sangue até 18 de novembro de 2025, um aumento de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Cada doação pode salvar até quatro vidas, pois uma bolsa de sangue produz quatro hemocomponentes: hemácias, plaquetas, plasma e crioprecipitado. Atualmente, há baixo estoque de sangue com fator Rh negativo e tipo O positivo nas unidades do Hemepar.

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, ressalta a importância da solidariedade na doação de sangue: “O sangue é único, não pode ser substituído por outro componente, e é essencial para salvarmos vidas. A solidariedade das pessoas é extremamente importante para mantermos os bancos de sangue abastecidos”.

O Hemepar é responsável pela coleta, armazenamento, processamento, transfusão e distribuição de sangue para 384 hospitais em todo o Paraná. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 kg e estar em boas condições de saúde. O agendamento prévio pode ser feito online ou diretamente nas unidades da Rede Hemepar.