Durante a pandemia do coronavírus os bancos de sangue de Curitiba estão enfrentando problemas com seus estoques. No momento, três tipos de sangue estão em falta no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar): tipo A negativo, O negativo e O positivo. Portanto, o Hemepar solicita que este doadores compareçam em suas unidades para colaborar.

publicidade

LEIA MAIS – Entenda por que o respirador pulmonar é tão importante no tratamento do coronavírus

Para doar sangue é preciso ter entre 16 e 59 anos – os doadores acima dos 60 anos não devem ir neste momento aos hemobancos por serem grupo de risco de infecção do covid-19, mantendo-se em isolamento social em casa. Além disso, o doador precisa estar bem de saúde, não ter nenhuma manifestação gripal (coriza, dor de garganta, rinite, alergias, tosse, com estes sintomas deve fazer isolamento em sua residência) e estar alimentado.

Locais de doação de sangue no Paraná:

Atenção: o horário de fechamento das unidades poderá ser antecipado, dependendo do número de candidatos à doação no dia (atingindo a capacidade técnica de atendimentos).

UCT DE PARANAGUÁ – 1ªRS

Avenida Gabriel de Lara, 657

Alto São Sebastião

CEP: 83203-737

(41) 3420 6663 | 6662

Email: hemopgua@sesa.pr.gov.br

Chefia: Ricardo José Nascimento Moura

Horários de coleta: Terça a Sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h

HCC HEMEPAR CURITIBA – 2ªRS

Travessa João Prosdócimo, 145

CEP: 80 045 145 – Alto da XV – Curitiba

Fone: (41) 3281-4000 | Fax: (41) 3264-7029

Diretor: Liana Andrade Labres de Souza

Email: hemepar@sesa.pr.gov.br

Horário de coleta: Segunda a Sábado, das 7h30 às 18h

Sistema de Agendamento

Agendamento

Consulta, Reagendamento ou Cancelamento

HN DE PONTA GROSSA – 3ªRS

Rua General Osório – esquina c. Coronel Dulcídio

CEP: 84 010 080

Fone: (42) 3223-1616

Chefia: Nelsi de Oliveira Zakszenski

Email: hemonpgo@sesa.pr.gov.br

Horário de Coleta: Segunda a Sexta-feira das 9h às 16h

UCT DE IRATI – 4ªRS

Rua Coronel Gracia, 761

CEP: 84 500 000 – Centro

Fone: (42) 3422-3119 | (42) 3423-2400

Chefia: Emilinha de Fátima Zarpelon

Email: emilinhazarpelon@sesa.pr.gov.br

Horário de Coleta: segunda a sexta-feira das 13h às 17h

HR DE GUARAPUAVA – 5ªRS

Rua Afonso Botelho, 134

CEP: 85 015 000 – Trianon

Fone: (42) 3622-2819 | (42) 3622-3790

Diretor: Fernando José Guine

Email: hemogpva@sesa.pr.gov.br

Horário de Coleta: segunda a sexta-feira das 8h às 11h – 13h às 16h

UCT DE UNIÃO DA VITÓRIA – 6ªRS

Rua Castro Alves, 26

CEP: 84 600 270 – Centro

Fone: (42) 3522-1365 | (42) 3522-1793

Chefia: Alessandro Savi

Email: hemepar06rs@sesa.pr.gov.br

Horário de Coleta:

SEGUNDAS E SEXTAS-FEIRAS DAS 13:00 ÁS 16:00

TERÇA, QUARTA E QUINTA-FEIRAS DAS 08:00 ÁS 11:00 E DAS 13:00 ÁS 16:00

SÁBADOS SOB CONSULTA

**Grupos agendar com antecedência

HN PATO BRANCO – 7ª RS

Rua Paraná, 1633

Cep: 85 501 025 – Sambugaro

Fone: (46) 3225-1014 | Fax: (46) 3225-3585

Chefia: Ana Cláudia Burtet

Email: uctpb@sesa.pr.gov.br

Horário de coleta: segunda a sexta-feira das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30

HN DE FRANCISCO BELTRÃO – 8ªRS

Rua Marília, 1327

CEP: 85 604 400 – Entre Rios

Fone: (46) 35242434

Chefia: Fábio Marcelo Ebert

Email: hrfbadm@sesa.pr.gov.br

Horário de coleta: segunda a sexta-feira das 8h às 13h

Horário de atendimento geral ao público (entrega de carteirinha, hemofílico): segunda a sexta-feira das 8h às 17h

Horário de atendimento de doadores para repetição de exames: segunda a sexta-feira das 13h às 16h

HN DE FOZ DO IGUAÇU – 9ªRS

Avenida Gramado, 364

CEP: 85 860 460 – Vila A de Itaipu

Fone: (45) 3576-8020 | 3576-8000

Chefia: Alessandra Giordani Ritt

Email: hemofoz@sesa.pr.gov.br; hemonucleofi@hotmail.com

Horário de coleta: segunda a sexta-feira das 7h30 às 12h – 13h às 17h

Sábado das 7h30 às 12h

HR DE CASCAVEL – 10ªRS

Rua Avaetés, 370

CEP: 85 806 380 – Santo Onofre

Fone: (45) 3226-4549

Diretor: Jean Marcell Moura

Email: hemocascavel@sesa.pr.gov.br

Horário de cadastro para doação: segunda a sexta-feira das 07h30 às 11h – 12h30 às 16h

Horário de coleta : segunda a sexta-feira das 08h00 às 12h – 13h às 17h

*Horário de Atendimento sujeito a alterações, em caso de dúvidas entre em contato pelo telefone.

Sistema de Agendamento

Agendamento

Consulta, Reagendamento ou Cancelamento

HN DE CAMPO MOURÃO – 11ªRS

Rua Mamborê, 1500

CEP: 87 302 140

Fone: (44) 3525-1102 | (44) 3523-1844 Ramal 1827

Chefia: Reginaldo Righeto Gomes

Email: dirhemocampo@sesa.pr.gov.br

Horário de coleta: segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h – 13h30 às 17h

HN DE UMUARAMA – 12ªRS

Avenida Manaus, 4444 – Centro Cívico

CEP: 87 501 060

Fone: (44) 3621-8300 | Fax: 3621-8323

Chefia: Cláudio Francisconi da Silva

Email: hemonucleo.12rs@sesa.pr.gov.br

Horário de coleta: segunda a sexta-feira das 8h às 11h – 11h30 às 16h

3º Sábado/ mês das 8h às 12h

UCT DE CIANORTE – 13ªRS

Av. Santa Catarina, 423 – Centro

CEP: 87 200 157

Fone: (44) 3631-6292

Chefia: Patricia Regina de Oliveira

Email: uctcianorte@sesa.pr.gov.br

Horário de coleta: segunda a sexta-feira das 8h às 12h – 13h às 17h

HN DE PARANAVAÍ – 14ªRS

Rua Rio Grande do Sul, 2390

CEP: 87 703 320

Fone: (44) 3421-5160 | (44) 3421-5100 | (44) 3421-5163

Chefia: Lucas de Oliveira

Email: hemoparanavai@sesa.pr.gov.br

Horário de Coleta: segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h30 – 13h30 às 14h30

HR DE MARINGÁ – 15ªRS

Avenida Mandacarú, 1600

CEP: 87 083 240

Fone: (44) 3011-9194

Diretor: Márcia R Momesso N Ferreira

Email: sec-dhe@uem.br

Horário de Coleta: segunda a sexta-feira das 7h às 18h30

Sábado das 7h às 12h30

HN DE APUCARANA – 16ªRS

Rua Antônio Ostrensk, 3

CEP 86 800 200

Fone: (43) 34204200 | Fax: 34204216

Chefia: Juliana Gab Petchak

Email: hemoapucarana@sesa.pr.gov.br

Para o horário de coleta, por favor entre em contato por telefone com a unidade.

HR DE LONDRINA – 17ªRS

Rua Claudio Donizeti Cavalliere, 156

CEP: 86 038 670 – Jardim Aruba

Fone: (43) 3371-2218 | Fax: 3371-2417

Diretor: Fausto Trigo – (43) 3371-2644

Email: hemelon@uel.br

Horário de Coleta: segunda a sexta-feira das13h às 18h30

Sábado das 8h às 17h30

UCT DE CORNÉLIO PROCÓPIO – 18ªRS

Rua Justino Marques Bonfim, 27

CEP: 86 300 000

Fone: (43) 3520-3500 | (43) 3520-3503

Chefia: Tamires Diogo Ito

Email: uct18rs@sesa.pr.gov.br;

Horário de Coleta: segunda a sexta-feira das 7h30 às 11h

UCT DE JACAREZINHO – 19ªRS

Rua Cel Cecílio Rocha, 425

CEP: 86 400 000

Fone: (43) 3527-1777 | Fax: 3525-1395

Chefia: José Antônio

Email: uctjac@yahoo.com.br | uct19rs@sesa.pr.gov.br

Horário de Coleta: Segunda, quarta e sexta-feira das 8:00 às 11:30;

Terça e Quinta-feira das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:30

UCT DE TOLEDO – 20ªRS

Rua Almirante Barroso, 2490

CEP: 85 900 020 – Centro

Fone: (45) 3379-1993

Chefia: Lidia Gonçalves

Email: ucttoledo@sesa.pr.gov.br

Horário de coleta: segunda a sexta-feira das 7h30 às 10h30 – 13h30 às 15h

UCT DE TELÊMACO BORBA – 21ªRS

Av. Avenida Marechal Floriano Peixoto, S/N, Alto das Oliveiras, (Anexo ao Hospital Regional)

CEP: 84 266- 010

Fone: (42) 3272-3743

Chefia: marcelo Augusto Lucca Conrado

Email: uct_telemaco@sesa.pr.gov.br

Horários de coleta: De segunda a quinta das 8h às 10h e das 13h às 15h.

Agência Transfusional de IVAIPORÃ – 22ªRS

Rua Diva Proença, 500

CEP: 86 870 000

Fone: (43) 3472-8726

Coordenador: Alex Sandro Alves

Email: uctivaipora@hotmail.com

Não coleta

HN HC UFPR – BIOBANCO – 2ª RS

Rua: Agostinho de Leão Junior, 108, Alto da Glória (Anexo ao Hospital de Clínicas)

CEP: 80 030 110

Fone: 3360-1875

Chefia: Elisangela Zem

Email: ut@hc.ufpr.br