Hemepar alerta para queda nas doações de sangue durante festas de fim de ano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Hemepar, centro de hematologia do Paraná, enfrenta uma queda de até 30% nas doações de sangue durante o período de férias e festas de fim de ano. Ao mesmo tempo, há um aumento na demanda por sangue devido ao maior número de acidentes nas estradas. A situação preocupa as autoridades de saúde, que alertam para a necessidade de manter os estoques.

O Hemepar atende 384 hospitais no Paraná, cobrindo 96,6% dos leitos SUS do Estado. Diariamente, são enviados 700 hemocomponentes para os hospitais. As maiores necessidades são sempre para os tipos O positivo e O negativo.

Além das vítimas de acidentes, pacientes em tratamento de câncer e pessoas com doenças hematológicas crônicas dependem de transfusões regulares. Muitos precisam de sangue a cada 20 dias, e a falta pode interromper tratamentos vitais.

O sangue coletado é fracionado em hemácias, plaquetas e plasma, que têm prazos de validade curtos e precisam de reposição constante. Em 2025, de janeiro até o início de dezembro, foram registrados 232.039 doadores de sangue no Estado.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 51 kg e estar em boas condições de saúde. Homens podem doar a cada dois meses, no máximo quatro vezes ao ano. Mulheres, a cada três meses, num total de três doações anuais. É importante estar descansado, alimentado e hidratado antes da doação.

Os interessados podem procurar os hemocentros e unidades de coleta em diversas cidades do Paraná. Em algumas localidades, é necessário agendar a doação, enquanto em outras o atendimento é por ordem de chegada. Os horários de funcionamento variam conforme a unidade.