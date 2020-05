O governo do Paraná teve sites hackeados na madrugada deste sábado (16). Segundo a assessoria de comunicação do Executivo, os ataques foram identificados pela Celepar, na rotina de “manutenção e prevenção de dados”.

O governo ainda não divulgou a lista dos sites atacados mas, entre eles, está o da Agência Estadual de Notícias (AEN). Nota encaminhada à Gazeta do Povo diz que a Celepar tem “diretoria e equipe técnica integralmente mobilizadas no mapeamento da situação, e garantem que não houve perda ou dano com relação a dados de empresas ou cidadãos”.

