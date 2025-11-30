Gusttavo Lima é confirmado no Verão Maior Paraná em Matinhos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima foi anunciado como nova atração do Verão Maior Paraná durante seu show em Curitiba no último sábado (29). A apresentação está marcada para 25 de janeiro em Matinhos, no mesmo fim de semana dos shows de Raça Negra e Fábio Júnior. O evento ainda promete mais uma surpresa a ser revelada em breve.

Conhecido como ‘o Embaixador’, Gusttavo Lima é um dos artistas mais populares do cenário sertanejo atual. Com hits como ‘Gatinha Assanhada’, ‘Balada’ e ‘Homem de Família’, o cantor acumula prêmios e indicações em importantes premiações da música brasileira. Sua presença nas redes sociais é expressiva, contando com 21,6 milhões de inscritos no YouTube, 45 milhões de seguidores no Instagram e 13,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

O Verão Maior Paraná traz uma programação diversificada, incluindo artistas como Alok, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, entre outros. As apresentações acontecerão nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná, com transmissão para todo o Brasil por diversas emissoras de TV. A edição 2026 do evento conta com patrocínios de empresas como Portos do Paraná, Copel e Sanepar.

A organização do evento promete novidades, como shows nas quintas-feiras e palcos maiores em comparação ao ano anterior. Além dos artistas nacionais, o festival também contará com bandas internacionais como Gipsy Kings by Andre Reyes, da França, e Inner Circle, da Jamaica, ampliando a variedade musical oferecida ao público.