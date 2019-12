Um homem de 42 anos que estava se afogando precisou ser resgatado pelos guarda-vidas dos Bombeiros e levado pelo helicóptero da Polícia Militar ao hospital na manhã desta sexta-feira (27), no Balneário Assenodi, em Pontal do Paraná. Segundo informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), a condição clínica da pessoa é estável. A vitima foi encaminhada ao Hospital Regional de Paranaguá.

O afogamento ocorreu por volta das 10h30. Após ser resgatado pelos guarda-vidas, o homem precisou ser entubado, pois tinha dificuldades de respiração pela quantidade de água ingerida no afogamento. “Fomos acionados para a realização do procedimento e foi preciso a realização de manobras de Heimlich que agilizam o processo de desobstrução das vias aéreas”, comentou o tenente Leonardo Andri Doris.

Morte

A primeira morte por afogamento no litoral desde o início da temporada, dia 21 de dezembro, ocorreu quarta-feira (25). Um rapaz de 19 anos morreu em no Rio São João, em Morretes. O jovem morava em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

Prevenção contra afogamento

Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas medidas podem evitar um afogamento em áreas litorâneas. Abaixo, algumas dicas importantes:

– Pergunte sempre ao guarda-vidas qual é o melhor local para banho, procure nadar próximo a ele

* Tenha atenção com as crianças, caso encontre alguma perdida leve-a ao posto de guarda-vidas

* Evite ingerir bebidas alcoólicas e alimentos pesados antes do banho de mar

* Nade longe de pedras, estacas ou piers

* Cuide com as valas, nelas há maior correnteza apesar de aparentar uma falsa calmaria

* Certifique-se da profundidade da região em que deseja mergulhar

* Ao pescar em pedras, observe se a onda não pode alcançá-lo

* Afaste-se de animais marinhos como água-viva e caravelas

* Respeite as sinalizações de perigo na praia