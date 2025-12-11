Guarapuava recebe R$ 35,4 milhões para obras viárias em polos industriais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná anunciou nesta quinta-feira (11) investimentos de R$ 35,4 milhões em obras viárias para melhorar o acesso aos polos industriais de Guarapuava. Os recursos serão destinados à construção de uma trincheira na PRC-466 e uma via marginal no Distrito Atalaia.

A trincheira de acesso ao novo Parque Industrial de Guarapuava receberá R$ 16,6 milhões. A estrutura terá 520 metros de extensão e será implantada entre os quilômetros 251 e 252 da PRC-466, no Distrito de Atalaia. O projeto inclui vias auxiliares e rotatórias para melhorar a fluidez e segurança do tráfego.

Já as obras da marginal de acesso ao Distrito Atalaia terão investimento de R$ 18,8 milhões. Serão 1.260 metros de extensão entre os quilômetros 257 e 258 da PRC-466, com pavimentação asfáltica e construção de uma nova ponte.

As intervenções visam organizar preventivamente os acessos aos parques industriais, em um momento de expansão urbana e econômica de Guarapuava. A licitação e execução das obras ficarão a cargo do município.

O governo estadual também informou que a duplicação em concreto da PRC-466 entre o distrito de Palmeirinha e Guarapuava, com 11,52 km de extensão, está 87% concluída. A obra tem investimento de R$ 139,7 milhões e previsão de entrega para o primeiro semestre de 2026.