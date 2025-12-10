Guarapuava recebe novo Condomínio do Idoso e obras de infraestrutura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Guarapuava, no Centro-Sul do Paraná, inaugura nesta quinta-feira (11) um novo Condomínio do Idoso com 40 unidades habitacionais. O empreendimento, que utiliza o sistema de aluguel social da Cohapar, recebeu investimento de R$ 5,9 milhões e contará com apoio da prefeitura local.

O condomínio, localizado na Rua David Alves de Goes, 829, também será palco de projetos da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) nas áreas de fisioterapia, serviço social e enfermagem, visando o atendimento aos moradores idosos.

Além da inauguração do condomínio, novas obras de infraestrutura para a região serão anunciadas. Entre elas, destaca-se o projeto de implantação de uma trincheira de acesso ao novo parque industrial de Guarapuava, que inclui vias auxiliares e rotatórias na PR-466, com investimento previsto de R$ 16 milhões.

Outra iniciativa a ser autorizada é a execução de obras de pavimentação asfáltica na área industrial à marginal de acesso ao Distrito Atalaia, situado na PRC-466, incluindo a construção de uma ponte de acesso. Estas melhorias visam impulsionar o desenvolvimento econômico da região, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias.

A cerimônia de inauguração e anúncio das obras está marcada para as 16 horas desta quinta-feira, dia 11 de dezembro. O evento representa um marco importante para o município, combinando ações de assistência social e desenvolvimento urbano.