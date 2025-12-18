Guarapuava: 48 famílias recebem chaves de novas moradias no Prime Cerejeiras

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quarenta e oito famílias de Guarapuava receberam as chaves de suas novas casas na manhã desta quinta-feira (18), no residencial Prime Cerejeiras. Esta entrega marca a conclusão da última etapa do empreendimento, que totaliza 230 unidades habitacionais. O investimento total nesta fase foi de R$ 10,8 milhões.

O projeto completo do Prime Cerejeiras contou com um investimento de R$ 49,3 milhões, fruto de uma parceria entre o Governo do Paraná, a Caixa Econômica Federal e a Construtora Piacentini. Do total de 230 casas, 224 receberam subsídios do programa Casa Fácil Paraná, somando R$ 4,2 milhões em aportes estaduais diretos.

As residências possuem 47,99 m² e contam com dois quartos, sala, banheiro social, cozinha, lavanderia externa, jardim gramado com churrasqueira e espaço para garagem. Os terrenos variam entre 150 e 180 m², permitindo futuras ampliações. Cada unidade foi comercializada por R$ 250 mil, com financiamentos de até 35 anos pela Caixa.

Isabelly Cury do Valle, autônoma de 29 anos, é uma das novas moradoras. Ela destaca a importância do subsídio do Casa Fácil: “Recebi uma ajuda do governo, os R$ 20 mil pela Cohapar, que foi o motivo que eu consegui a casa. Sem isso não teria conseguido o valor integral da entrada”.

O programa Casa Fácil Paraná visa facilitar o acesso à moradia própria, priorizando famílias com renda mensal de até quatro salários mínimos. Interessados podem obter mais informações e realizar cadastro no site da Cohapar.