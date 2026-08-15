Granizo com pedras gigantes atinge várias cidades do Paraná

Uma chuva de granizo com pedras gigantes castigou várias cidades na região Central do Paraná no início da noite desta sexta-feira (14). Santa Maria do Oeste, Boa Ventura de São Roque e Marquinho estão entre os municípios mais atingidos.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão do tempo era de chuvas fortes, com possibilidade de queda de granizo, exatamente nesta região. A Defesa Civil foi acionada pelo governador Ratinho Junior para prestar assistência aos moradores da região.

Nesta sexta, um alerta havia emitido sobre o risco de tempestades.

“A manutenção de uma frente estacionária na altura de Santa Catarina mantém o alto conteúdo de umidade sobre áreas do Paraná. Combinado a isso o cisalhamento do vento significativo (mudança na direção e velocidade dos ventos com a altitude) mantêm os índices de instabilidade elevados, o que proporciona um ambiente propício para a formação de algumas tempestades que poderão ser pontualmente severas especialmente no período da tarde e início da noite. O risco é alto especialmente para chuva forte em curto espaço de tempo, queda de granizo e muitas descargas elétricas”.

Santa Maria do Oeste/PR

14/08/2026



Granizo gigante registrado. pic.twitter.com/NIT3NVdIFj — TEMPO OESTE (@TempoOeste) August 15, 2026

Por volta das 21h, o meteorologista de plantão do Simepar, Samuel Braun, comentou sobre as chuvas. “Seguimos acompanhando várias áreas de instabilidade sobre o estado. Destaque desta noite para uma sequência de instabilidades que atuam próximo ao vale do Ivaí (próximo a Pitanga, Reserva e Imbaú). Além de chuva forte com raios, há grande possibilidade de granizo. Na maior parte dos Campos Gerais, RMC e praias também há registro de chuva com raios”.

Regiões em rosa eram mais propensas à queda de granizo. Foto: Simepar