Grande Reserva Mata Atlântica do Paraná vence prêmio nacional de turismo

A Grande Reserva Mata Atlântica, maior área contínua preservada desse bioma no mundo, localizada no Paraná, foi uma das vencedoras do Prêmio Nacional do Turismo 2025. A premiação, organizada pelo Ministério do Turismo, reconhece práticas inspiradoras e comprometidas com a valorização dos destinos brasileiros. A Grande Reserva foi premiada na categoria “Governança e Gestão do Turismo”, destacando seu modelo de administração colaborativo.

A Grande Reserva Mata Atlântica é gerida pela Rede de Portais, uma metodologia que reúne mais de mil integrantes de forma horizontal e voluntária. O atrativo paranaense abrange quase 3 milhões de hectares conservados, passando por municípios do Litoral e Região Metropolitana de Curitiba, e é considerado um Patrimônio Mundial Natural pela Unesco.

Essa conquista se soma a outros reconhecimentos recentes, como o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade em 2023 e o Prêmio WTM Latin América de Turismo Responsável em 2024, elevando a visibilidade da Grande Reserva no setor de turismo mundial.

Paraná: único estado com dois patrimônios mundiais naturais

Além da Grande Reserva Mata Atlântica, o Paraná também abriga o Parque Nacional do Iguaçu, tornando-se o único estado brasileiro com dois patrimônios mundiais naturais em seu território. Ambos os locais preservam o bioma da Mata Atlântica e utilizam o turismo sustentável como ferramenta de divulgação, conscientização e preservação.

A premiação também reconheceu Mauricio Grando Pilati na categoria de Iniciativa Privada. Pilati é idealizador do projeto Gralha Azul – Turismo e Aventura, uma rede colaborativa que reúne mais de 30 famílias no Paraná, reforçando o compromisso do estado com o turismo sustentável e de base comunitária.