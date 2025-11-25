Grande Curitiba recebe 115 novos ônibus para transporte metropolitano

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O transporte metropolitano da Grande Curitiba ganhou reforço nesta terça-feira (25) com a entrega de 115 ônibus zero quilômetro. A nova frota vai beneficiar seis municípios: Almirante Tamandaré, Pinhais, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, Colombo e Bocaiúva do Sul. O investimento de R$ 126 milhões foi realizado pelas empresas operadoras do sistema metropolitano.

Essa é a maior renovação da história do serviço e acontece antes mesmo da licitação do transporte, feita mediante acordo entre Agência de Assuntos Metropolitanos, as empresas, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Cerca de 400 mil pessoas utilizam o transporte coletivo na Grande Curitiba diariamente.

Do total de novos veículos, seis atenderão Almirante Tamandaré, seis Pinhais, 20 Fazenda Rio Grande, 36 São José dos Pinhais e 46 os municípios de Colombo e Bocaiúva do Sul. Os ônibus são de diferentes modelos para atender diversas demandas operacionais, incluindo 52 comuns, 32 articulados, 6 articulados linha direta, 13 padrons linha direta, 9 multimodais e 3 articulados multimodais.

A renovação da frota visa proporcionar mais conforto aos usuários em seus deslocamentos diários. O sistema de transporte da região é considerado o de maior integração do país, com mais de 25 cidades integradas à capital, muitas vezes com pagamento de apenas uma passagem.

A entrega dos novos ônibus representa cerca de 15% da frota atual da região metropolitana. As autoridades destacam que o investimento em transporte público é fundamental para garantir o acesso da população a serviços essenciais como saúde e educação, além de contribuir para a consolidação da cidadania.