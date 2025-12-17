Governo repassa R$ 55 milhões para fomentar inovação em 48 municípios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná repassou nesta quarta-feira (17) R$ 55 milhões para 48 municípios através do programa Pacto Pela Inovação e Fundo a Fundo. A iniciativa, realizada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia) em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), visa descentralizar investimentos e ampliar a capacidade dos municípios de desenvolver políticas públicas de tecnologia.

O novo modelo de repasses Fundo a Fundo permite a transferência direta de recursos do Estado para os municípios sem necessidade de convênios, agilizando o processo. O aporte pode ser utilizado pelas cidades para compra de equipamentos, estruturação de ambientes de inovação e viabilização de programas e projetos de difusão científica, inclusão digital e transformação de serviços públicos.

Para serem contemplados, os municípios precisavam ter uma Lei Municipal de Inovação, possuir um fundo municipal com CNPJ próprio, ter um conselho municipal ativo e assinar o termo de adesão do Pacto Pela Inovação. A distribuição dos valores considerou aspectos como IDH-M, IPDM e população.

O secretário Alex Canziani destacou o foco em desenvolver municípios menores: “Esse programa foi pensado para criar condições para que os municípios, especialmente os menores, possam estruturar e desenvolver ações de inovação”.

O TCE-PR atuará como parceiro na fiscalização e acompanhamento da execução dos projetos e prestação de contas por parte dos municípios contemplados.