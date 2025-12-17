Inovação e Inteligência Artificial

Governo repassa R$ 55 milhões para fomentar inovação em 48 municípios

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 17/12/25 17h07
Raphaella Piovezan/SEIA

O Governo do Paraná repassou nesta quarta-feira (17) R$ 55 milhões para 48 municípios através do programa Pacto Pela Inovação e Fundo a Fundo. A iniciativa, realizada pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia) em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE), visa descentralizar investimentos e ampliar a capacidade dos municípios de desenvolver políticas públicas de tecnologia.

O novo modelo de repasses Fundo a Fundo permite a transferência direta de recursos do Estado para os municípios sem necessidade de convênios, agilizando o processo. O aporte pode ser utilizado pelas cidades para compra de equipamentos, estruturação de ambientes de inovação e viabilização de programas e projetos de difusão científica, inclusão digital e transformação de serviços públicos.

Para serem contemplados, os municípios precisavam ter uma Lei Municipal de Inovação, possuir um fundo municipal com CNPJ próprio, ter um conselho municipal ativo e assinar o termo de adesão do Pacto Pela Inovação. A distribuição dos valores considerou aspectos como IDH-M, IPDM e população.

O secretário Alex Canziani destacou o foco em desenvolver municípios menores: “Esse programa foi pensado para criar condições para que os municípios, especialmente os menores, possam estruturar e desenvolver ações de inovação”.

O TCE-PR atuará como parceiro na fiscalização e acompanhamento da execução dos projetos e prestação de contas por parte dos municípios contemplados.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.