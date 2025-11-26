Cidades

Governo libera R$ 25 milhões para revitalização de pavilhão em Maringá

26/11/25
O Governo do Paraná anunciou nesta quarta-feira (26) a liberação de R$ 25 milhões para revitalizar o Pavilhão Azul, no Parque Internacional de Exposições de Maringá. A Secretaria das Cidades receberá o projeto da obra, elaborado pela Sociedade Rural de Maringá e doado à Prefeitura, para análise técnica.

A modernização visa manter a relevância do parque no setor de eventos, já que a estrutura atual não atende mais às demandas. O Pavilhão Azul é um dos principais equipamentos do local, abrigando grandes eventos durante a Expoingá, importante feira agropecuária da região.

A reforma do pavilhão se alinha ao crescimento do turismo e ao papel estratégico dos eventos na economia paranaense. A expectativa é que a reestruturação ajude a consolidar Maringá como centro de feiras e atrações, fortalecendo o calendário de eventos da cidade.

O investimento faz parte de uma série de ações do governo estadual para fortalecer as feiras regionais no Paraná. Nos últimos anos, o estado tem direcionado recursos para financiamentos e apoios que visam movimentar a economia local através do turismo de eventos.

A Sociedade Rural de Maringá destacou que o compromisso firmado com a Secretaria das Cidades atende a uma demanda importante do setor de turismo e dos produtores rurais de toda a região, incentivando o desenvolvimento do agronegócio local.

