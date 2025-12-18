Governo lança Verão Maior Paraná com shows e reforço de segurança

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná lançará nesta quinta-feira (19) o programa Verão Maior Paraná 2025/2026 em Pontal do Paraná. A iniciativa levará atividades culturais, esportivas e reforço de segurança para cidades litorâneas e regiões com praias de água doce entre 28 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.

O programa contará com dez arenas fixas em pontos estratégicos, que servirão como centros operacionais oferecendo atividades gratuitas diárias para moradores e turistas. No litoral, as estruturas estarão presentes em Guaratuba, Matinhos, Praia de Leste, Shangri-lá, Ipanema e, como novidade desta edição, Paranaguá/Ilha do Mel. A região Noroeste também será contemplada, com ações em Porto Rico, Marilena e São Pedro do Paraná.

Entre as atrações, estão previstos cinco finais de semana consecutivos de espetáculos gratuitos, de 9 de janeiro a 8 de fevereiro, com artistas como Alok, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, Inner Circle e Gusttavo Lima. Além disso, mais de 100 atividades e competições esportivas serão realizadas durante o período.

Na área de segurança, mais de 2 mil policiais serão deslocados para o Litoral, com apoio de novas tecnologias e veículos. O Corpo de Bombeiros Militar reforçará o salvamento aquático e terrestre com mais de cem Postos de Guarda-Vidas distribuídos ao longo das praias e regiões turísticas.

O programa também inclui investimentos da Copel e Sanepar, ações ambientais e o projeto Praia Acessível, que disponibiliza cadeiras anfíbias para pessoas com dificuldades motoras. A programação completa está disponível no site oficial do evento.

A expectativa do governo é superar os números da edição anterior, que reuniu 1,8 milhão de pessoas nos shows e gerou um impacto de R$ 152,9 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) do Estado com atividades turísticas e relacionadas ao verão.