Governo lança obras de duplicação da BR-153 entre Jacarezinho e Santo Antônio

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta sexta-feira (28) do lançamento das obras de duplicação da BR-153 entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. O investimento de quase R$ 600 milhões faz parte da contrapartida da concessão do Lote 2 das rodovias paranaenses, vencida pela EPR Litoral Pioneiro em 2024. As obras devem ser concluídas no primeiro bimestre de 2027.

A intervenção vai beneficiar cerca de 50 quilômetros da rodovia, incluindo 50,6 km de pista duplicada, 5,62 km de vias marginais, 2,06 km de ciclovias, 11 dispositivos de retorno em desnível, 6 retornos em nível, 5 pontes, 4 trevos e 19 viadutos. Serão aplicadas 180 mil toneladas de pavimentação asfáltica e gerados mais de 1.200 empregos diretos.

O governador destacou que a duplicação marca uma mudança para a região, que conviveu por décadas com tarifas altas e ausência de obras. Ele explicou que o novo modelo de concessão foi construído para garantir investimentos reais, com preço justo e muitas obras.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, ressaltou que a duplicação vai conectar as cidades da região e corrigir problemas históricos da antiga rodovia. Ao longo do contrato, serão R$ 8 bilhões investidos para transformar a mobilidade e logística do Norte Pioneiro.

Prefeitos da região celebraram o início das obras, destacando o impacto positivo na segurança viária e no desenvolvimento econômico local. A duplicação é vista como um avanço aguardado há décadas que marca um novo momento logístico para toda a região.

O investimento faz parte do maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina, estruturado pelo Governo do Paraná. O programa abrange seis lotes, com prazo de 30 anos e investimentos superiores a R$ 60 bilhões, distribuídos por 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais.