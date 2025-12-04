Governo investe R$ 60,8 milhões em pavimentação de estradas rurais no Oeste

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou um investimento de R$ 60,8 milhões para pavimentar 42 km de estradas rurais em oito cidades da região Oeste do estado. As obras beneficiarão Anahy, Cafelândia, Campo Bonito, Corbélia, Quarto Centenário, Nova Aurora, Tupãssi e Ubiratã. Além disso, outros R$ 60,9 milhões estão em tramitação para pavimentar mais 42 km de vias rurais na região.

Os recursos fazem parte do programa Estrada Boa, da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), que prevê investimentos totais de R$ 5 bilhões para melhorar a trafegabilidade rural e ampliar a frota de maquinários dos municípios paranaenses. Do montante total, R$ 2 bilhões são destinados especificamente para a pavimentação de trechos de estradas rurais em todo o estado.

A previsão é que as obras de pavimentação atinjam até 1.000 quilômetros de estradas rurais no Paraná. O objetivo é fortalecer o agronegócio da região Oeste, considerada o “supermercado do mundo” devido à sua forte produção agrícola.

Impactos da pavimentação rural

A pavimentação das estradas rurais visa oferecer infraestrutura adequada para desenvolver ainda mais o agronegócio paranaense. Além de facilitar o escoamento da produção agrícola, as melhorias nas vias também impactam positivamente o acesso a serviços públicos, como o trânsito de ambulâncias e viaturas policiais, e podem até mesmo aumentar a frequência escolar de crianças e adolescentes em dias de chuva.

Segundo Valter Pitol, presidente da Cooperativa Agroindustrial Consolata (Copacol), a pavimentação possibilita redução nos custos de transporte e manutenção, beneficiando diretamente os produtores. Além disso, pode impulsionar novos negócios e aumentar a diversificação da produção, incluindo frango, suíno, peixe e leite.

O programa de pavimentação rural faz parte da terceira etapa de um planejamento estratégico do governo estadual para o desenvolvimento das estradas. As etapas anteriores incluíram o repasse de recursos para a compra de maquinário rural e a capacitação de operadores de equipamentos da linha amarela.