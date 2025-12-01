Esporte

Governo inicia construção de sede do Surf Escola em Matinhos

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
01/12/25

O Governo do Paraná assinou nesta segunda-feira (1) a ordem de serviço para iniciar a construção da sede do Projeto Surf Escola – Ondas do Saber, em Matinhos, no Litoral. A obra será realizada pela empresa Accor, vencedora da licitação, e ficará localizada na Praça da Seringueira.

O projeto, com investimento de R$ 2,4 milhões, visa atender mais de 600 crianças do litoral paranaense, oferecendo iniciação ao surfe, estrutura moderna e acompanhamento profissional. A nova sede foi planejada para ser um centro de referência em esportes de prancha no estado, incluindo modalidades como bodyboarding e longboard.

Estrutura e objetivos do projeto

A sede contará com espaço completo para ensino, prática e treinamento de surfe em todos os níveis. Além das atividades esportivas, o programa prevê ações de formação social, cultura oceânica e acompanhamento pedagógico, visando o desenvolvimento integral dos participantes.

O prazo estimado para a construção é de um ano e meio, com data de início das obras ainda a ser definida. A iniciativa faz parte de um conjunto de programas da Secretaria de Estado do Esporte, buscando criar ambientes seguros e de excelência para o desenvolvimento esportivo e humano da população paranaense.

