Governo entrega 103 casas populares a famílias de Rondon

O governo do Paraná entregou nesta quarta-feira (17) as chaves de 103 casas populares a famílias de Rondon, no Noroeste do estado. As moradias fazem parte do Residencial Planalto, empreendimento construído com investimento total de R$ 16 milhões, sendo R$ 2 milhões do programa estadual Casa Fácil Paraná.

O subsídio estadual de R$ 20 mil por unidade foi utilizado para abater o valor da entrada, beneficiando famílias com renda mensal de até quatro salários mínimos. Os imóveis são financiados pela Caixa Econômica Federal em até 420 meses, com descontos adicionais do programa federal Minha Casa Minha Vida.

As casas têm 45 ou 50 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O residencial conta com infraestrutura completa, incluindo asfalto, calçadas e paisagismo. A prefeitura de Rondon disponibilizou o terreno, com lotes de cerca de 200 m² a R$ 4 mil cada.

Desde 2019, o programa Casa Fácil Paraná já beneficiou mais de 128 mil famílias em todo o estado com construção, regularização ou subsídios para aquisição da casa própria. O cadastro para participar dos projetos pode ser feito no site da Cohapar.

