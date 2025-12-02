Governo do PR propõe incorporação da Uniuv pela Unespar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná enviou à Assembleia Legislativa (Alep) um projeto de lei que autoriza a incorporação do Centro Universitário de União da Vitória (Uniuv) pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar). A proposta, encaminhada nesta terça-feira (2), visa fortalecer o ensino superior público na região Sul do estado.

O projeto prevê a incorporação de cinco cursos de graduação presenciais da Uniuv: Administração, Engenharia Civil, Educação Física, Sistemas de Informação e Odontologia, cada um com 40 vagas anuais. Os demais cursos serão desativados gradualmente, garantindo aos alunos matriculados a conclusão de suas formações.

A incorporação inclui a cessão de 66 professores da Uniuv para a Unespar, por até 17 anos, conforme a desativação progressiva dos cursos. A Unespar também assumirá a infraestrutura física, equipamentos e materiais do Centro Universitário, avaliados em R$ 84,1 milhões.

A medida deve beneficiar cerca de 385 mil habitantes de 24 municípios da região, incluindo São Mateus do Sul, Bituruna, Cruz Machado, General Carneiro, entre outros. Atualmente, o campus de União da Vitória da Unespar oferece 11 cursos de graduação, dois de mestrado, e conta com 110 professores e 39 agentes universitários.