Governo do Paraná realiza 83 mutirões de saúde para reduzir filas em 2025

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), realizou 83 mutirões de saúde em 2025 para reduzir filas por cirurgias eletivas, consultas e exames. A estratégia mobilizou equipes extras, horários estendidos e estruturas adicionais dedicadas a acelerar o atendimento da população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os mutirões fazem parte do programa Opera Paraná, que já recebeu mais de R$ 1,3 bilhão em investimentos. O foco é reduzir o tempo de espera por procedimentos de média e alta complexidade, incluindo cirurgia geral, ortopedia, ginecologia, urologia, dermatologia e vascular.

Desde o final de 2024, a Sesa e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) intensificaram ações para acelerar atendimentos em toda a rede hospitalar do estado. Os hospitais universitários também elevaram sua produção em modelos diferenciados.

No Hospital Zona Sul de Londrina e no Complexo Hospitalar do Trabalhador, foram realizadas 650 cirurgias no formato de mutirão. O CHT organizou 79 mutirões até outubro, incluindo 100 cirurgias de joelho, 60 de cirurgia geral e 180 cirurgias de próteses.

Os hospitais universitários também participaram ativamente. O Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais realizou uma ação contínua que reduziu a fila de 306 pacientes aguardando cirurgias ortopédicas. Já o Hospital Universitário do Oeste do Paraná implementou um contrato anual de aceleração, realizando 4.983 cirurgias entre setembro de 2024 e outubro de 2025.

Como resultado dessas iniciativas, o Opera Paraná realizou mais de 1 milhão de procedimentos no último ano e meio – 686 mil em 2024 e 370 mil no primeiro semestre de 2025. A estratégia visa garantir atendimento universal, integral e equitativo para toda a população, seguindo os princípios do SUS.