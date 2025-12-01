Governo do Paraná propõe criação de fundo estratégico para investimentos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná encaminhou nesta segunda-feira (1º) à Assembleia Legislativa (Alep) um projeto de lei para criar o Fundo Estratégico do Paraná (FEPR). O fundo visa melhorar a gestão fiscal, promover sustentabilidade, enfrentar desastres e realizar investimentos de longo prazo no estado.

O FEPR, que será vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), se baseará em três pilares: Desenvolvimento Socioeconômico, Sustentabilidade Fiscal e Enfrentamento de Desastres. A proposta busca consolidar um ambiente de negócios que combine segurança fiscal, financeira, econômica e social com atração de investimentos.

O fundo será dividido em três reservas principais:

1. Reserva de Investimento Estratégico (RIE): Focada no financiamento de projetos estruturantes para o desenvolvimento do estado, incluindo infraestrutura, logística e inovação tecnológica.

2. Reserva para Sustentabilidade Fiscal (RSF): Destinada a manter as contas do estado em dia, garantindo saúde fiscal a médio e longo prazo. O objetivo é manter o Índice de Liquidez Relativa do Paraná em pelo menos 5%.

3. Reserva para Enfrentamento de Desastres (RED): Criará uma poupança para lidar com calamidades, com estimativa de aplicação de R$ 350 milhões.

A criação do FEPR visa preparar o Paraná para desafios futuros, incluindo as mudanças que virão com a Reforma Tributária a partir de 2028, quando os estados não poderão mais oferecer benefícios fiscais para atrair investimentos.