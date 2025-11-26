Governo do Paraná pagará 13º salário integral a servidores em 5 de dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou que pagará o 13º salário integral aos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas no dia 5 de dezembro. A medida, anunciada nesta quarta-feira (26), beneficiará cerca de 286 mil pessoas, incluindo 155 mil servidores da ativa e 131 mil aposentados e pensionistas. O aporte total será superior a R$ 2,4 bilhões.

Além do 13º salário, o governo também antecipará a folha salarial de dezembro para o dia 18, antes do Natal. Somando-se à folha de novembro, que será paga nesta sexta-feira (28), o total injetado na economia paranaense neste fim de ano chegará a R$ 7,3 bilhões.

O pagamento em parcela única do 13º e a antecipação da folha de dezembro seguem a prática dos anos anteriores, permitindo que os servidores se programem para as despesas de fim de ano. Essa medida também visa contribuir para o aquecimento da economia local no último bimestre do ano.

A capacidade do Estado em realizar esses pagamentos é atribuída ao equilíbrio fiscal. O Paraná possui nota máxima na Capacidade de Pagamento (Capag A+) concedida pelo Tesouro Nacional, reconhecendo a boa saúde financeira das contas públicas do estado.

O trabalho conjunto das equipes da Secretaria da Administração e da Previdência com a Secretaria da Fazenda foi fundamental para assegurar o cumprimento do cronograma. A confirmação das datas proporciona previsibilidade aos servidores para o planejamento de suas despesas de fim de ano.