Governo do Paraná investe R$ 432 milhões em hospitais na região de Curitiba

O Governo do Paraná está investindo R$ 432 milhões na construção e ampliação de seis unidades hospitalares na Região Metropolitana de Curitiba. Desse total, R$ 120 milhões são provenientes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O objetivo é reforçar o atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na região.

Dois hospitais já foram entregues: o Hospital e Maternidade Municipal de Rio Branco do Sul, em outubro, e o Hospital e Maternidade Papa Francisco, em Pinhais, nesta segunda-feira (8). Outras quatro unidades estão em construção: o Hospital Geral e Maternidade de São José dos Pinhais, o Hospital Geral de Colombo, o HCZinho e o Pequeno Príncipe Norte.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou a importância dessas unidades para a descentralização dos atendimentos em saúde no Paraná. “Seguimos no processo de regionalização da saúde, no propósito de levar o atendimento para perto dos paranaenses”, afirmou.

Em São José dos Pinhais, o novo hospital substituirá uma estrutura da década de 1940 e contará com 300 leitos, ampliando em 58% os atendimentos especializados. O investimento total é de R$ 169,9 milhões, sendo R$ 60 milhões do governo estadual. A obra já atingiu 26,49% de execução.

O Hospital Geral de Colombo, com 31,82% de conclusão, terá 126 leitos e capacidade para realizar até 400 cirurgias por mês. O investimento total é de R$ 67,2 milhões, com R$ 20 milhões do Estado.

O HCZinho, que ampliará o serviço pediátrico do Hospital de Clínicas, tem previsão de início de operação até 2029, com investimento de R$ 125 milhões. Já o Pequeno Príncipe Norte, com conclusão prevista para 2026, receberá um investimento de R$ 70 milhões.