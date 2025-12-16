Governo do Paraná investe R$ 36 milhões na ampliação do Lacen

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou nesta terça-feira (16) um investimento de R$ 36,1 milhões para ampliar o Laboratório Central do Estado (Lacen) em Curitiba. A licitação para a execução da obra foi realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), visando expandir a capacidade de processamento de amostras em até 30%.

A ampliação prevê a construção de 2.948,10 m² adicionais, permitindo que o Lacen receba novos equipamentos e amplie suas áreas de trabalho. Entre os avanços esperados estão o aumento de 20% na capacidade de análises de alimentos e 60% no laboratório de águas.

O projeto também inclui a criação de novas seções, como Microbiologia de Produtos e Saúde do Trabalhador, além da reativação da Seção de Entomologia. A infraestrutura de apoio será melhorada com a construção de um auditório para 150 pessoas e um novo refeitório.

Segundo a Sesa, a obra tem prazo de execução de 18 meses e deve iniciar após a conclusão dos trâmites administrativos da licitação. A expansão permitirá ao Lacen, que completa 131 anos em 2025, modernizar seus processos e oferecer respostas mais rápidas e precisas para proteger a saúde da população paranaense.

Nos últimos anos, o Lacen recebeu cerca de R$ 20 milhões em novos equipamentos, incluindo um sequenciador genético de última geração e tecnologia para diagnóstico molecular multiplex. Essas melhorias reforçam o papel do laboratório como referência em vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental nos 399 municípios do Paraná.