Governo do Paraná investe R$ 100 milhões na cultura e entrega kits musicais

O Governo do Paraná anunciou nesta segunda-feira (1º) um pacote de R$ 100 milhões em novos investimentos para fortalecer a área da Cultura no Estado. Durante cerimônia em Curitiba, também foram entregues kits de instrumentos musicais para 90 municípios paranaenses.

Dos R$ 100 milhões liberados, R$ 50 milhões serão destinados à ampliação do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice). O programa passa a contar com R$ 20 milhões para o ciclo de 2025 e R$ 30 milhões para 2026. Pela primeira vez, o Profice foi estruturado de forma anual.

Os outros R$ 50 milhões serão repassados diretamente aos fundos municipais de cultura através das Transferências Fundo a Fundo da Cultura. Esse mecanismo permite que as prefeituras executem políticas públicas conforme suas realidades e planos culturais locais.

Quanto aos kits musicais, 64 municípios receberam imediatamente 1.691 instrumentos, enquanto outros 26 receberão na segunda etapa do projeto. Ao todo, a iniciativa recebeu quase R$ 8 milhões de investimento estadual.

O governo também anunciou a criação de oito satélites dos museus estaduais, que serão instalados a partir de 2026 em diferentes regiões do Paraná. A iniciativa permitirá que mais de 3 milhões de peças dos acervos dos museus sediados em Curitiba circulem pelo interior.