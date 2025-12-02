Governo do Paraná institui Bolsa Agente do Saber para idosos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, assinou nesta terça-feira (2) o decreto que regulamenta a Bolsa Agente do Saber. O benefício, vinculado ao Programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, será gerido pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi). A iniciativa visa valorizar os saberes da pessoa idosa, incentivar sua participação ativa nas comunidades e combater o idadismo no estado.

A bolsa consiste em uma transferência mensal de R$ 450, paga por até 12 meses, prorrogáveis por igual período. Para ser elegível, o idoso deve ter 60 anos ou mais, autonomia preservada, estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e ter cadastro atualizado no CadÚnico. Além disso, é necessário ter concluído os anos iniciais do Ensino Fundamental e participado de formações da Universidade Aberta à Pessoa Idosa (Unapi) nos últimos 12 meses.

A seleção dos participantes será realizada pelas Comissões Municipais do Agente do Saber (COMAS), que serão criadas pelos municípios sob orientação da Semipi. Os Agentes do Saber atuarão 16 horas semanais em órgãos públicos, entidades e espaços comunitários, desenvolvendo atividades como convivência, cultura, educação e contação de histórias.

Inicialmente, o programa será implantado apenas nos municípios que já aderiram à Unapi, sendo expandido gradualmente para outras localidades. A secretária Leandre Dal Ponte destaca que a iniciativa visa criar oportunidades para que os idosos compartilhem seus conhecimentos, reconhecendo e potencializando suas trajetórias de vida.