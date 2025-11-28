Governo do Paraná firma parceria para revisar Planos Diretores de 4 municípios

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná assinou nesta sexta-feira (28) parcerias com as prefeituras de Adrianópolis, Imbaú, Reserva e São João do Triunfo para revisar os Planos Diretores desses municípios. A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) coordenará uma equipe técnica de profissionais graduados em Geografia para desenvolver os estudos, utilizando equipamentos específicos para análises territoriais e mapeamentos atualizados.

A ação marca o início de um projeto-piloto para ampliar a atuação do Escritório de Projetos Executivos de Engenharia e Arquitetura (Projetek) das universidades estaduais. O novo serviço, denominado Projetek Mais Cidades, visa consolidar um modelo de apoio ao planejamento urbano, unindo projetos de obras e atualização de planos diretores.

A revisão dos planos diretores será realizada por equipes da UEPG em conjunto com as prefeituras, incluindo atividades de campo, produção de dados geográficos, análises socioeconômicas e a condução de audiências públicas e leituras comunitárias, garantindo a participação popular prevista na legislação brasileira.

O Plano Diretor é um documento fundamental para orientar o desenvolvimento urbano, organizar o uso do solo e melhorar a qualidade de vida da população. Além de estabelecer estratégias para um crescimento ordenado e sustentável, é uma exigência legal para cidades com mais de 20 mil habitantes e um requisito para acesso a financiamentos estaduais e federais destinados a obras de infraestrutura.

A metodologia proposta pela UEPG busca produzir soluções replicáveis para outros municípios paranaenses, permitindo que o serviço seja futuramente ofertado por todas as unidades do Projetek, localizadas em diferentes regiões do estado.