Ensino Superior

Governo do Paraná firma parceria para revisar Planos Diretores de 4 municípios

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 28/11/25 18h07
SETI

O Governo do Paraná assinou nesta sexta-feira (28) parcerias com as prefeituras de Adrianópolis, Imbaú, Reserva e São João do Triunfo para revisar os Planos Diretores desses municípios. A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) coordenará uma equipe técnica de profissionais graduados em Geografia para desenvolver os estudos, utilizando equipamentos específicos para análises territoriais e mapeamentos atualizados.

A ação marca o início de um projeto-piloto para ampliar a atuação do Escritório de Projetos Executivos de Engenharia e Arquitetura (Projetek) das universidades estaduais. O novo serviço, denominado Projetek Mais Cidades, visa consolidar um modelo de apoio ao planejamento urbano, unindo projetos de obras e atualização de planos diretores.

A revisão dos planos diretores será realizada por equipes da UEPG em conjunto com as prefeituras, incluindo atividades de campo, produção de dados geográficos, análises socioeconômicas e a condução de audiências públicas e leituras comunitárias, garantindo a participação popular prevista na legislação brasileira.

O Plano Diretor é um documento fundamental para orientar o desenvolvimento urbano, organizar o uso do solo e melhorar a qualidade de vida da população. Além de estabelecer estratégias para um crescimento ordenado e sustentável, é uma exigência legal para cidades com mais de 20 mil habitantes e um requisito para acesso a financiamentos estaduais e federais destinados a obras de infraestrutura.

A metodologia proposta pela UEPG busca produzir soluções replicáveis para outros municípios paranaenses, permitindo que o serviço seja futuramente ofertado por todas as unidades do Projetek, localizadas em diferentes regiões do estado.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.