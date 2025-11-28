Governo do Paraná entrega 38º Prêmio de Ciência e Tecnologia em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná realizou nesta sexta-feira (28) em Curitiba a entrega do 38º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, valorizando pesquisas nas áreas de Ciências da Saúde e Ciências Exatas e da Terra. O evento reuniu autoridades, pesquisadores e estudantes de diferentes regiões do estado.

Coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), o prêmio recebeu 117 inscrições, das quais 95 foram homologadas. Foram distribuídos R$ 228,35 mil entre dez vencedores em cinco categorias, com recursos do Fundo Paraná.

Na área de Ciências da Saúde, Márcio Lourenço Rodrigues, do Instituto Carlos Chagas da Fiocruz Paraná, venceu na categoria Pesquisador com um estudo sobre estruturas microscópicas envolvidas em infecções fúngicas. A professora Flávia Evelin Bandeira Lima Valério, da UENP, foi premiada como Extensionista por um projeto de aulas esportivas gratuitas que já beneficiou mais de 600 crianças.

Nas Ciências Exatas e da Terra, o professor Aldo José Gorgatti Zarbin, da UFPR, venceu como Pesquisador com um projeto de baterias recarregáveis de sódio mais seguras e ecológicas. A professora Linnyer Beatrys Ruiz Aylon, da UEM, foi premiada como Extensionista pelo projeto Manna Team de inclusão digital.

O evento também homenageou in memoriam a professora Sueli Edi Rufini, da UEL, por sua contribuição ao Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná.