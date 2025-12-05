Governo do Paraná divulga calendário oficial de feriados para 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O governo do Paraná divulgou nesta quinta-feira (4) o calendário oficial de feriados, recessos e pontos facultativos para o ano de 2026. O decreto 12.134/2025, assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, estabelece 18 datas especiais para os órgãos e entidades da administração pública estadual.

O calendário inclui feriados nacionais tradicionais como Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Finados e Natal. Também estão previstos pontos facultativos em datas como a Quarta-feira de Cinzas (até as 14h) e Corpus Christi.

Uma novidade é a inclusão do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (20 de novembro) como feriado nacional. O calendário prevê ainda recessos nos dias 2 de janeiro e de 21 a 31 de dezembro.

De acordo com a Casa Civil, feriados declarados em leis municipais deverão ser observados pelos responsáveis das pastas nas respectivas localidades. O decreto visa organizar o funcionamento dos serviços públicos estaduais ao longo do ano, permitindo que cidadãos e servidores se programem com antecedência.