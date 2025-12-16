Governo do Paraná destina R$ 38 milhões para maquinário rural no Centro-Sul

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dez municípios da região Centro-Sul do Paraná receberão R$ 38 milhões do governo estadual para aquisição de maquinário destinado à manutenção de estradas rurais e apoio à produção agrícola. O anúncio foi feito nesta terça-feira (16) em Irati pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Os recursos, repassados pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab), serão distribuídos entre as prefeituras que compõem a Associação dos Municípios do Centro-Sul do Paraná (Amcespar). Cada município poderá receber até R$ 4,3 milhões, de acordo com suas necessidades específicas.

O investimento faz parte de um pacote maior de R$ 1,5 bilhão destinado à modernização dos parques de máquinas de 397 prefeituras e 8 consórcios intermunicipais em todo o estado. A iniciativa visa fortalecer a infraestrutura rural, beneficiando diretamente os produtores agrícolas da região.

Impacto na produção agrícola

Com a aquisição de caminhões, retroescavadeiras, motoniveladoras e pás carregadeiras, espera-se melhorar significativamente as condições das estradas rurais. Isso deve facilitar o escoamento da produção agrícola e reduzir custos para os produtores.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, ressaltou a importância das estradas para o dia a dia do produtor rural, tanto para o transporte de insumos e produção quanto para questões pessoais, como o transporte escolar.

Os municípios contemplados nesta etapa são Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Mallet, Prudentópolis, Rebouças, Rio Azul e Teixeira Soares. O repasse é feito diretamente às prefeituras, que ficam responsáveis pelas licitações de compra dos equipamentos.