Governo do Paraná cede terreno para nova sede da Unilehu em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná assinou um termo de cooperação para ceder um terreno de 2.662 metros quadrados no bairro Portão, em Curitiba, para a construção da nova sede da Universidade Livre para a Eficiência Humana (Unilehu). O acordo foi firmado entre a Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), a Unilehu e a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

A Unilehu, fundada em 2004, é uma organização do terceiro setor que atua na promoção de oportunidades para pessoas com deficiência, jovens e públicos em vulnerabilidade social. A nova sede será destinada ao desenvolvimento de atividades socioassistenciais e educacionais da instituição.

O Departamento de Patrimônio do Estado (DPE) é responsável pela cessão de uso do local, enquanto a Sedef ficará encarregada da fiscalização e suporte à Unilehu durante a utilização do terreno. A iniciativa visa fortalecer o trabalho da organização, que em 20 anos de atuação impactou mais de 100 mil pessoas com ações de inclusão e desenvolvimento social.

Segundo dados da instituição, 30 mil pessoas foram capacitadas por meio de cursos, oficinas e programas formativos, e 19 mil foram incluídas em oportunidades profissionais. A nova sede representa um passo importante para a continuidade e expansão desse trabalho, permitindo à Unilehu ampliar seu alcance e eficiência no atendimento à comunidade.