Governo do Paraná autoriza R$ 145 milhões para obras em 15 municípios

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria das Cidades (Secid), autorizou nesta segunda-feira (25) licitações que somam R$ 145.187.890,17 em investimentos para 15 municípios. Os recursos, provenientes de transferências voluntárias, serão destinados principalmente para obras de pavimentação de vias urbanas e melhorias em estradas vicinais.

Do total, R$ 139 milhões serão aplicados em pavimentação de vias urbanas, incluindo R$ 75 milhões para o programa Asfalto Novo, Vida Nova, R$ 18,5 milhões para Pavimentação sobre Pedras Irregulares, R$ 44,5 milhões para pavimentação geral e R$ 1 milhão para recape asfáltico. Outros R$ 6,2 milhões serão investidos na pavimentação de estradas vicinais.

Cascavel receberá o maior volume de recursos, com R$ 25,8 milhões, seguida por Ivaté (R$ 19,5 milhões) e Londrina (R$ 17,3 milhões). União da Vitória terá três autorizações totalizando mais de R$ 23 milhões. Outros municípios beneficiados incluem Campina do Simão, Capitão Leônidas Marques, Coronel Domingos Soares, Paiçandu, Iguatu, Ipiranga, Santa Lúcia, Santa Maria do Oeste, Bom Jesus do Sul, Tamboara e Medianeira.

As obras visam melhorar a mobilidade, infraestrutura e qualidade de vida da população paranaense. Prefeitos dos municípios contemplados expressaram gratidão pelos investimentos, destacando a importância das pavimentações para o desenvolvimento local e o atendimento de demandas históricas dos moradores.

A cerimônia de autorização contou com a presença de deputados estaduais e prefeitos dos municípios beneficiados, reforçando o compromisso do governo estadual com o desenvolvimento municipal.