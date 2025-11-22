Celepar

Governo do Paraná amplia uso de assistentes virtuais em serviços públicos

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
22/11/25 10h07
Detran-Pr

O Governo do Paraná está expandindo o uso de assistentes virtuais baseados em inteligência artificial para melhorar o atendimento aos cidadãos em diversos serviços públicos. Desenvolvidos pela Celepar, empresa de tecnologia do estado, esses chatbots já estão disponíveis em diferentes sites e canais oficiais, oferecendo respostas rápidas a dúvidas e solicitações.

Na Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR), a assistente virtual IAra atende a comunidade escolar via site e WhatsApp, respondendo questões sobre Recursos Humanos, matrículas e ouvidoria. O Detran-PR conta com o chatbot ‘Copiloto’, que auxilia motoristas em serviços como renovação de CNH e consulta de pontuação.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) também implementou um assistente virtual para fornecer informações sobre a construção da Ponte de Guaratuba, abordando prazos, impactos econômicos e ambientais do projeto.

Segundo Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar, essa tecnologia visa tornar o atendimento mais rápido, acessível e transparente, aproximando o cidadão dos serviços públicos. A iniciativa faz parte da estratégia de transformação digital do governo estadual, buscando simplificar processos e aumentar a eficiência da administração pública.

