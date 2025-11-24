Governo do Paraná amplia atendimento digital com assistentes virtuais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná está expandindo o uso de assistentes virtuais em seus canais oficiais para melhorar o atendimento ao cidadão. Desenvolvidos pela Celepar, esses chatbots baseados em inteligência artificial estão disponíveis em diferentes secretarias e órgãos estaduais, oferecendo respostas rápidas sobre serviços e informações.

Na Secretaria de Educação, a assistente virtual IAra atende a comunidade escolar via site e WhatsApp, respondendo dúvidas sobre recursos humanos, matrículas e ouvidoria. Já o Detran-PR conta com o chatbot Copiloto, que auxilia motoristas em demandas como renovação de CNH, consulta de pontuação e emissão de documentos.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) também implementou um assistente virtual no site da Ponte de Guaratuba, fornecendo informações atualizadas sobre a construção, prazos e impactos do projeto.

Segundo Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar, essas ferramentas fazem parte da estratégia de transformação digital do estado, visando simplificar processos e melhorar a eficiência da administração pública. O objetivo é tornar o atendimento mais rápido, acessível e transparente, aproximando os serviços públicos dos cidadãos.