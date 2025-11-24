Celepar

Governo do Paraná amplia atendimento digital com assistentes virtuais

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
- Atualizado: 24/11/25 06h07
Detran-Pr

O Governo do Paraná está expandindo o uso de assistentes virtuais em seus canais oficiais para melhorar o atendimento ao cidadão. Desenvolvidos pela Celepar, esses chatbots baseados em inteligência artificial estão disponíveis em diferentes secretarias e órgãos estaduais, oferecendo respostas rápidas sobre serviços e informações.

Na Secretaria de Educação, a assistente virtual IAra atende a comunidade escolar via site e WhatsApp, respondendo dúvidas sobre recursos humanos, matrículas e ouvidoria. Já o Detran-PR conta com o chatbot Copiloto, que auxilia motoristas em demandas como renovação de CNH, consulta de pontuação e emissão de documentos.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PR) também implementou um assistente virtual no site da Ponte de Guaratuba, fornecendo informações atualizadas sobre a construção, prazos e impactos do projeto.

Segundo Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar, essas ferramentas fazem parte da estratégia de transformação digital do estado, visando simplificar processos e melhorar a eficiência da administração pública. O objetivo é tornar o atendimento mais rápido, acessível e transparente, aproximando os serviços públicos dos cidadãos.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna
Tags
Comunique erros
Voltar ao topo
O conteúdo do comentário é de responsabilidade do autor da mensagem. Ao comentar na Tribuna você aceita automaticamente as Política de Privacidade e Termos de Uso da Tribuna e da Plataforma Facebook. Os usuários também podem denunciar comentários que desrespeitem os termos de uso usando as ferramentas da plataforma Facebook.