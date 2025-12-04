Governo do Paraná abre consulta pública para edital de bolsas culturais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná, através da Secretaria da Cultura (SEEC), iniciou uma consulta pública para o Edital de concessão de bolsas a Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares. A consulta começou às 16h desta quinta-feira (04) e vai até 23h59 do dia 09 de dezembro de 2025.

O edital faz parte da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV) e conta com recursos do governo federal, repassados via Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) – Ciclo 2. O objetivo é valorizar e fortalecer a transmissão de saberes ancestrais e manifestações populares no estado.

Estão previstas 50 Bolsas Cultura Viva, totalizando um investimento de R$ 1,5 milhão. Os recursos serão destinados a ações alinhadas com a Lei nº 13.018/2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva.

A participação na consulta pública está aberta a todos os interessados. Para contribuir, basta acessar o sistema SIC.Cultura e selecionar a opção ‘Consulta Pública’ na tela inicial, sem necessidade de login.

A secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira, ressalta a importância da participação popular neste processo: ‘Cultura se faz com diálogo, troca e estruturação coletiva. A participação da população nas nossas consultas é essencial para a elaboração das políticas públicas’.

O edital segue uma minuta padrão estabelecida pelo Ministério da Cultura (MinC), servindo como referência normativa e operacional para estados e municípios implementarem ações de fomento cultural.