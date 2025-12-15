Governo divulga 263 projetos selecionados para Proesporte no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou os 263 projetos selecionados pelo Edital nº 06 do Programa Proesporte, que destinará R$ 50 milhões para fomentar o esporte no estado em 2026 e 2027. O edital recebeu 1.845 inscrições, quase o dobro do registrado em 2023, quando foram 945 projetos inscritos.

Dos projetos apresentados em 2025, 1.181 foram habilitados para análise técnica e de mérito. Desses, 965 foram considerados aptos, alcançando coeficiente superior a 70 pontos em uma escala de 0 a 100. A seleção final foi realizada pela Comissão do Proesporte (CProesporte), que adotou critérios técnicos e estratégicos previstos em lei.

O edital destina 20% do valor total a projetos de paradesporto, reforçando a política de inclusão e incentivo ao esporte para pessoas com deficiência. Os R$ 50 milhões serão distribuídos igualmente entre 2026 e 2027, com R$ 25 milhões em cada ano.

Os projetos selecionados foram divididos em duas listas: a Lista 01 para contratação imediata e a Lista 02 com contratação prevista para outubro de 2026. Após a qualificação e emissão do Certificado de Aprovação, os projetos terão até 18 meses para captar recursos.

Os selecionados têm 60 dias corridos, a partir de 5 de janeiro de 2026, para efetivar sua qualificação e contratação. O não cumprimento do prazo resultará em desclassificação automática, sem possibilidade de prorrogação.